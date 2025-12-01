Legittimo ridurre il Tfr temporaneamente

È valido l’accordo sottoscritto tra azienda e rappresentanze sindacali unitarie che riduce temporaneamente la base di riferimento per la maturazione del Tfr da parte dei dipendenti. Ciò per far fronte a un periodo di difficoltà dell’impresa evitando dei licenziamenti.

La Corte d’appello di Napoli, con due sentenze gemelle (entrambe dell’11 novembre 2025), le prime finora, ha confermato le pronunce di primo grado riguardanti l’accordo che ha escluso la retribuzione minima contrattuale e la ex indennità...