Legittimo rifiutare gli orari concordati con l’azienda se non viene pagata l’indennità

Costituisce una forma legittima di autotutela collettiva la decisione degli operai di svolgere la prestazione sulla base del regime orario previsto dal Ccnl, disattendendo i turni a scorrimento predisposti dal datore che non intende pagare l’indennità economica. La protesta che gli operai esprimono, a fronte dell’indisponibilità datoriale all’indennità, non costituisce un atto di insubordinazione né grave né lieve, ma rientra nel perimetro delle azioni collettive per finalità sindacali.

