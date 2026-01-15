Contenzioso

Licenziamenti in codatorialità, rilevano i dipendenti di tutte le aziende

Valida l’intimazione in forma scritta del solo codatore formale, ma vanno conteggiati anche i lavoratori delle società codatrici al fine della tutela da applicare

di Angelo Zambelli

In presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta dal solo «codatore di lavoro formale» è idoneo a spiegare i propri effetti sull’intero rapporto plurisoggettivo, liberando gli altri codatori dall’obbligo di un’autonoma e identica manifestazione di volontà risolutiva. In tale contesto, e in caso di illegittimità del recesso datoriale, ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’ìarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il requisito...

Correlati

Sezione Lavoro

Gli ultimi contenuti di Contenzioso