Licenziamento per chiusura del punto vendita
Il licenziamento motivato dalla chiusura di un punto vendita è un licenziamento per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo). Per giusrisprudenza costante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) è legittimo solo se non sussiste la possibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni all’interno dell’intera organizzazione aziendale (cd. obbligo di repêchage). In particolare la Cassazione ha stabilito che la soppressione di un posto di lavoro presso una specifica...