La domanda In caso di licenziamento per chiusura del punto vendita. E’ possibile in seguito assumere un’altra persona per l’atro punto vendita dove lavora solo il socio. Quali sono i tempi di attesa per un eventuale impugnazione del dipendente licenziato?

Il licenziamento motivato dalla chiusura di un punto vendita è un licenziamento per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo). Per giusrisprudenza costante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) è legittimo solo se non sussiste la possibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni all’interno dell’intera organizzazione aziendale (cd. obbligo di repêchage). In particolare la Cassazione ha stabilito che la soppressione di un posto di lavoro presso una specifica...