Licenziamento per fine cantiere o fine fase nel settore edile: requisiti e legittimità

Il contributo esamina il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa nel settore edile, configurando l'istituto come fattispecie eccezionale e di stretta interpretazione. La legittimità del recesso è subordinata alla contestuale conclusione della fase per tutti i lavoratori con la stessa professionalità, alla cessazione del relativo fabbisogno in tutta l'organizzazione aziendale e al rigoroso adempimento dell'obbligo di repêchage, con particolare attenzione ai confini con la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991. Sono approfonditi i riflessi previdenziali e ispettivi, in particolare il ruolo dell'INPS nella verifica della genuinità della causale ai fini del ticket NASpI, e sono proposte clausole contrattuali a supporto di imprese e professionisti nella gestione compliant della chiusura dei cantieri.