Licenziamento per fine cantiere o fine fase nel settore edile: requisiti e legittimità

Il contributo esamina il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa nel settore edile, configurando l'istituto come fattispecie eccezionale e di stretta interpretazione. La legittimità del recesso è subordinata alla contestuale conclusione della fase per tutti i lavoratori con la stessa professionalità, alla cessazione del relativo fabbisogno in tutta l'organizzazione aziendale e al rigoroso adempimento dell'obbligo di repêchage, con particolare attenzione ai confini con la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991. Sono approfonditi i riflessi previdenziali e ispettivi, in particolare il ruolo dell'INPS nella verifica della genuinità della causale ai fini del ticket NASpI, e sono proposte clausole contrattuali a supporto di imprese e professionisti nella gestione compliant della chiusura dei cantieri.
Definizione e ambito di applicazione del licenziamento per fine cantiere o fine fase
Il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa è un istituto di particolare rilievo nel settore edile, non disciplinato da una norma specifica, ma costruito nel tempo dalla giurisprudenza.
Questa elaborazione nasce dall'esigenza di conciliare le regole generali sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le peculiarità dell'attività edilizia, connotata da lavori frammentati, articolati in fasi successive e spesso svolti in cantieri diversi.
L'elemento centrale dell'istituto è...
Argomenti
I punti chiave
- Definizione e ambito di applicazione del licenziamento per fine cantiere o fine fase.
- Quando il licenziamento è legittimo e quando è un pretesto
- Il licenziamento legittimo per completamento di fase altamente specialistica
- Licenziamento per mera riduzione di personale fungibile
- L'obbligo di repêchage: un dovere inderogabile prima di licenziare
- Formazione o licenziamento? I confini dell'obbligo di repêchage
- La strategia difensiva migliore: agire con prudenza
- Quando la formazione è ragionevole e quando non lo è
- Dal muratore tradizionale all'installatore di cappotti termici
- Dal carpentiere all'elettricista impiantista
- L'onere della prova del repêchage
- Riduzione del personale fungibile tra più cantieri
- Clausole utili ai fini della prova
- Fine cantiere fine fase e contributo NASpI: sindacato INPS
- Conclusioni