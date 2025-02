Licenziamento per giusta causa e malattia

La domanda Devo procedere al licenziamento per giusta causa ma il dipendente è in malattia. Una volta notificato da quando decorro gli effetti?

Nel caso in cui, in corso di malattia del dipendente, il datore intenda procedere con un licenziamento per giusta causa – a seguito di fatti accertati nel frattempo e che siano stati regolarmente contestati ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – non ci sono particolari problemi. La giusta causa (es. le molestie nei confronti di una collega, il furto ai danni del datore ecc.), infatti, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e comporta la cessazione immediata del rapporto...