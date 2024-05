Licenziamento per superamento del comporto e sgravio under 30

La domanda

Una ditta intende assumere un ragazzo con i requisiti per l’applicazione dello sgravio under 30, però nei tre mesi precedenti ha proceduto ad un licenziamento per superamento periodo di comporto, siccome l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per g.m.o., questa tipologia è incompatibile con l’applicazione dello sgravio?