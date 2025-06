Linee di indirizzo 2025 per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

Il documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19 giugno 2025, si colloca nel più ampio processo di rafforzamento delle politiche di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro, in un contesto ambientale profondamente segnato dalle trasformazioni climatiche in atto. L’innalzamento delle temperature medie stagionali, l’intensificarsi dei fenomeni estremi e l’ampia...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi