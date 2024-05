Lista di conformità con tutela limitata

Il decreto legge 19/2024, con l’articolo 29, commi da 7 a 9, ha istituito una procedura premiale per i datori di lavoro “in regola” con la normativa lavoristica: la cosiddetta lista di conformità Inl, nota anche come white list, che risponde all’esigenza di meglio indirizzare le verifiche ispettive. Si tratta dell’iscrizione in un apposito elenco informatico, attualmente in fase di implementazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che sarà reso disponibile per la consultazione pubblica...

