Lite tra consulenti e commercialisti sulla riserva del lavoro

Un botta e risposta epistolare tra i presidenti dei Consigli nazionali dei consulenti del lavoro e commercialisti. Il tutto però a distanza (e non per conoscenza) perché il destinatario delle missive elettroniche è il Guardasigilli Carlo Nordio, in qualità di ministero vigilante su entrambi gli Ordini. La questione del contendere sono le competenze in materia di lavoro e il “terreno” è quello della bozza di riforma dell’ordinamento professionale dei commercialisti (il Dlgs 139/2005) diffusa agli ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi