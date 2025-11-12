Lite tra dipendenti, licenziabile chi non si limita a difendersi ma aggredisce

La Corte d’appello di Milano, nella sentenza 853/2025 del 31 ottobre, ha confermato la decisione del Tribunale milanese che aveva rigettato il ricorso proposto dal lavoratore avverso il provvedimento espulsivo a lui irrogato per un «diverbio litigioso con toni molto accesi, parolacce offensive e insulti…seguito dalle vie di fatto».

Il Tribunale, prima...