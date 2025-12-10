Logistica, appalti a rischio senza una governance delle tecnologie
La sfida del settore è trasformare episodi giudiziari e soluzioni tecniche in un’occasione per ripensare l’intero modello
Negli ultimi anni la Procura di Milano ha aperto un fronte – non del tutto nuovo, ma oggi sempre più centrale – sul ruolo delle tecnologie nella gestione degli appalti logistici. Dopo le prime pronunce di Padova (2019) e Venezia (2021), anche le indagini milanesi, a partire da dicembre 2023, hanno evidenziato come software e dispositivi utilizzati dalla committenza possano diventare strumenti di comando capaci di orientare puntualmente l’attività dei lavoratori delle imprese appaltatrici, sfumando...