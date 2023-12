Magistratura onoraria, precisazioni Inps sull’assicurazione previdenziale

Con il Dlgs 116/2017 è stata varata la riforma organica della magistratura onoraria, con una disciplina transitoria dedicata ai magistrati onorari in servizio. Con la legge di bilancio per il 2022 (cfr. articolo 1, comma 629, della legge 234/2021) sono intervenute importanti modifiche nella regolamentazione di queste figure. L’articolo 29 del Dlgs 116/2017 prevede ora il contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio, con la descrizione di un analitico procedimento di conferma (procedure...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi