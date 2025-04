Maxi deduzione, per i somministrati va verificato il contratto con l’agenzia

L’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023 è uno dei temi più attuali di queste settimane: la misura, che consiste in una extra deduzione dall’Ires pari al 120% dei maggiori costi per il personale sostenuti dall’azienda (aumentata al 130% in presenza di soggetti cosiddetti svantaggiati), si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno precedente, ma solo in presenza di un incremento occupazionale.

