Maxideduzione neoassunti: doppia verifica per l’accesso

Per il varo del bonus nuove assunzioni occorrerà attendere il prossimo Consiglio dei ministri. Questo quanto emerge dopo la seduta di ieri che ha rinviato l’esame del decreto attuativo del primo modulo di riforma Irpef e Ires. Con la misura in questione verrà introdotta una maxideduzione per le nuove assunzioni seguendo il principio “più assumi, meno paghi”.

Ma vediamo come funzionerà nel dettaglio l’agevolazione che al momento interesserà il periodo d’imposta 2024, premiando, nello specifico, le ...