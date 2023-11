Medici, sulla stretta alle pensioni rinvio o tagli solo a chi esce prima di Marzio Bartoloni e Marco Rogari

La ministra Calderone conferma le due ipotesi, ma i sanitari confermano lo sciopero









Il Governo stringe sulle correzioni del taglio previsto in manovra alle pensioni che colpirebbe una platea complessiva di 732mila dipendenti pubblici, di cui 150mila medici e infermieri. Che in audizione in Senato hanno ribadito il loro secco no alla stretta, confermando lo sciopero che per i camici bianchi è previsto il 5 dicembre. La pista più accreditata al momento per arginare le proteste, ma anche la più complicata per le coperture da trovare, è quella di colpire con i tagli soltanto i sanitari...