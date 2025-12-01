Mef, dal 1° gennaio perequazione delle pensione pari all’1,4%
Il decreto dell’Economia conferma per il 2025 un adeguamento dello 0,8 per cento. Cgil e Spi: le minime aumenteranno di 3,12 euro da 616,67 a 619,79 euro
La percentuale di aumento per il calcolo dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita per il 2024 si conferma del +0,8 dal 1° gennaio 2025, mentre la variazione della perequazione delle pensioni per il 2025 è pari a +1,4 a partire dal 1° gennaio 2026 (fatto salvo il conguaglio che verrà fatto in sede di perequazione per l’anno successivo).
Lo stabilisce il decreto del ministero dell’Economia del 19 novembre relativo alla perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026, pubblicato...