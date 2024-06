Metalmeccanici, nuovo aumento di 137 euro

L’ultima tranche di aumento del contratto dei metalmeccanici sarà in media di 137,52 euro. A calcolarla sono i sindacati di categoria, Fiom, Fim e Uilm, che avevano firmato con Federmeccanica e Assistal l’accordo per il rinnovo del contratto 2021-2024. L’intesa aveva stabilito il conguaglio ex post, in base all’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, al netto dei beni energetici importati (Ipca Nei), reso noto dall’Istat il 7 giugno e pari al 6,9% per il 2023.

Martedì è previsto un incontro tra ...