Modello 770, compilazione del quadro SY in caso di pignoramento presso terzi

La domanda In riferimento alla compilazione del modello 770/2025, si chiede se, nel caso di un pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti di un dipendente, sia obbligatoria la compilazione della Sezione II del quadro SY (“Dati relativi ai pignoramenti presso terzi e/o cessioni del quinto dello stipendio”). In particolare, si richiede se tale sezione debba essere compilata anche in presenza di un pignoramento relativo a somme non imponibili ai fini IRPEF, per le quali non è stata emessa alcuna Certificazione Unica (CU).

Nel contesto del modello 770/2025, il quadro SY è destinato a raccogliere i dati relativi a somme liquidate per effetto di pignoramenti presso terzi e alle relative ritenute. Si analizza l’obbligo di compilazione della Sezione II del quadro SY del modello 770/2025 in caso di pignoramenti presso terzi notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con particolare riferimento a somme non imponibili ai fini IRPEF, per le quali non è stata emessa Certificazione Unica (CU).

Premessa e inquadramento

Come noto, il modello 770...