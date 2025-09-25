Modello 770, compilazione del quadro SY in caso di pignoramento presso terzi
Nel contesto del modello 770/2025, il quadro SY è destinato a raccogliere i dati relativi a somme liquidate per effetto di pignoramenti presso terzi e alle relative ritenute. Si analizza l’obbligo di compilazione della Sezione II del quadro SY del modello 770/2025 in caso di pignoramenti presso terzi notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con particolare riferimento a somme non imponibili ai fini IRPEF, per le quali non è stata emessa Certificazione Unica (CU).
Premessa e inquadramento
Come noto, il modello 770...