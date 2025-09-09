Modello 770/2025: regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

Dal 31 ottobre 2025, data ultima per l'invio telematico del 770/2025, scaturiscono tutti i termini connessi alla irrogazione delle sanzioni e al ravvedimento operoso

La scadenza per l'invio telematico del modello 770/2025 è fissata al prossimo 31 ottobre 2025. Da questa data scaturiscono tutti i termini connessi alla irrogazione delle sanzioni e al ravvedimento operoso. Entro la stessa scadenza sarà possibile effettuare l'invio telematico della Certificazione Unica relativa ai redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata (CU autonomi)

Le sanzioni dei sostituti d'imposta

Omessa presentazione della dichiarazione

La fattispecie dell'omessa presentazione si sostanzia, oltre che nell'ipotesi di mancata presentazione...