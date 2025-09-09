SpecialiI Supplementi

Modello 770/2025: regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

di Nadia Parducci

Dal 31 ottobre 2025, data ultima per l'invio telematico del 770/2025, scaturiscono tutti i termini connessi alla irrogazione delle sanzioni e al ravvedimento operoso

La scadenza per l'invio telematico del modello 770/2025 è fissata al prossimo 31 ottobre 2025. Da questa data scaturiscono tutti i termini connessi alla irrogazione delle sanzioni e al ravvedimento operoso. Entro la stessa scadenza sarà possibile effettuare l'invio telematico della Certificazione Unica relativa ai redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata (CU autonomi)

Le sanzioni dei sostituti d'imposta

Omessa presentazione della dichiarazione

La fattispecie dell'omessa presentazione si sostanzia, oltre che nell'ipotesi di mancata presentazione...

Argomenti

I punti chiave

  1. Le sanzioni dei sostituti d'imposta
  2. Omessa presentazione della dichiarazione
  3. Tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni)
  4. Dichiarazione infedele
  5. Dichiarazione inesatta
  6. Mancata sottoscrizione della dichiarazione
  7. Modelli non conformi
  8. Omesso o insufficiente versamento di ritenute
  9. Mancata indicazione dei percipienti
  10. Sanzioni a carico degli intermediari abilitati
  11. Il ravvedimento operoso
  12. Il cd. ravvedimento sprint
  13. Tipo di dichiarazione modello 770
  14. Dichiarazione correttiva nei termini
  15. Dichiarazione integrativa
  16. Compilazione del modello F24
  17. Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

