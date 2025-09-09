SpecialiI Supplementi

Modello 770/2025, le regole di compilazione dei quadri ST, SV e SX

di Michela Magnani e Marica Calzolari

N. 34

Le modalità di compilazione dei quadri ST, SV e SX per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente

Le novità dei quadri ST, SV e SX del modello 770/2025

Le novità dei quadri ST, SV e SX del modello 770/2025 e delle relative istruzioni recepiscono le modifiche normative dell'ultimo anno e sono volte a semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta. Ad esempio ed in breve si segnala l'obbligo di rappresentare il credito conseguente alla indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità, la soppressione della casella 13 della sezione seconda del quadro ST in cui andava riportato il codice regione, oppure la soppressione del codice "N...

Argomenti

I punti chiave

  1. Le novità dei quadri ST, SV e SX del modello 770/2025
  2. La compilazione dei Quadri ST I e II, SV del 770/2025
  3. Il quadro ST
  4. Il quadro SV
  5. La compilazione punto per punto dei quadri ST e SV
  6. QUADRO ST SEZ. II – VERSAMENTO ADDIZIONALI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
  7. ESEMPIO
  8. Quadro ST – Punto 2 "Ritenute operate"
  9. ESEMPIO
  10. Quadro ST – Punto 2 "Ritenute operate"
  11. ESEMPIO
  12. COMPENSAZIONE RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DI UN CREDITO A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE
  13. Quadro ST – Punto 6 "Crediti utilizzati a scomputo"
  14. Quadro ST – Punto 7 "Importo versato"
  15. Compilazione in ipotesi di erronea indicazione sul modello F24 del codice tributo e/o codice regione
  16. Compilazione nell'ipotesi di ravvedimento operoso
  17. CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL PUNTO 7
  18. ESEMPIO 1
  19. Quadro ST - Punto 10
  20. Quadro ST - Punto 11 
  21. Punti 15 e 16
  22. La compilazione del Quadro SX del modello 770: riepilogo delle compensazioni
  23. Rigo SX1
  24. COMPILAZIONE RIGO SX1 CON EVIDENZIAZIONE NEL MOD. F24 DEL RECUPERO DI VERSAMENTI IN ECCESSO
  25. COMPILAZIONE DEL QUADRO ST
  26. Evidenza dell'eccesso di versamento e utilizzo in F24 nel quadro SX
  27. Rigo SX4
  28. Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione
  29. Modalità di compilazione della sezione per la parte di interesse
  30. Riepilogo altri crediti
  31. ESEMPIO - CREDITO RESIDUO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE DOPO IL 16 MARZO 2025
  32. ESEMPIO

