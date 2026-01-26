Modifiche Isee, le istruzioni Inps per la fase transitoria

Il “Portale unico ISEE” è stato implementato, temporaneamente, con una nuova funzionalità per consultare il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, in attesa che venga emanato il decreto attuativo e la nuova modulistica.

Lo comunica l’Inps con il messaggio 213/2026 del 22 gennaio che indica anche il percorso da seguire all’interno del sito web dell’Inps: i campi da digitare in successione, una volta accreditatisi, sono i seguenti: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “...