Naspi e Dis-coll senza età massima

Chi è soggetto al collocamento ordinario non ha un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, mentre il minimo è pari a 16 anni. Invece il limite massimo, pari all’età pensionabile, si applica a chi si deve iscrivere al collocamento mirato.

Lo ha precisato Inps con il messaggio 750/2024 a fronte di dubbi sorti in quanto, per percepire Naspi o Dis-coll, occorre risultare disoccupati, condizione che richiede l’iscrizione ai centri per l’impiego e la dichiarazione di immediata disponibilità...