Naspi (semi)anticipata, dal 2026 cambia il meccanismo di erogazione

In vigore, dal 1° gennaio 2026, un nuovo meccanismo di erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità (cd. NASpI anticipata), modulato in due momenti. Una prima erogazione è effettuata immediatamente per fornire la liquidità necessaria all'avvio dell'attività. La seconda erogazione è effettuata a saldo, previa verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il beneficio.
Premessa
La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 176, legge 30 dicembre 2025, n. 199) è pesantemente intervenuta sul meccanismo di erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità disciplinato dall'articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 (cd. "NASpI anticipata"). Fino al 31 dicembre dello scorso anno, il lavoratore che intendeva avviare un'attività autonoma poteva richiedere l'intera indennità spettante e non ancora percepita in un'unica soluzione.
Dal 1° gennaio 2026 vige un nuovo meccanismo di erogazione modulato...