Necessaria la valutazione dei rischi specifica per i somministrati
Non è sufficiente applicare a questi lavoratori le disposizioni generali perché va considerata anche la maggiore vulnerabilità connessa all’impiego temporaneo
L’assenza di una valutazione dei rischi effettiva e specifica, formalizzata in un Documento di valutazione dei rischi idoneo e «a data certa», determina l’illegittimità del ricorso alla somministrazione, con le conseguenze previste dall’ordinamento sul piano del rapporto di lavoro. Non è sufficiente l’esistenza di un Dvr genericamente riferito all’organizzazione aziendale: la legge richiede una valutazione che consideri anche i rischi connessi alla particolare tipologia contrattuale del lavoratore...