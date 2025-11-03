Necessario il controllo umano per evitare impatti discriminatori
Il terzo comma dell’articolo 11 della legge 132/2025 fissa un principio importante: l’intelligenza artificiale impiegata nell’organizzazione e nella gestione del lavoro non può generare discriminazioni e deve essere governata da garanzie umane efficaci.
La norma richiama espressamente il rispetto dei diritti inviolabili della persona e vieta trattamenti differenziati in base a sesso, età, origine etnica, religione, orientamento, opinioni o condizioni personali e sociali. Ne discende una responsabilità...