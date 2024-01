Negli ambienti confinati subappalto da certificare

In presenza di appalti per l’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è richiesta la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, secondo quanto disposto dal Titolo VIII, Capo I, del Dlgs 276/2003, ma non del contratto commerciale di appalto. Ciò diversamente dall’ipotesi di subappalto, dove la certificazione risulta obbligatoria per espressa previsione legislativa. Questo il chiarimento fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro...

