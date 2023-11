Nel 2024 pensioni rivalutate fino al 5,6%, penalizzate le più alte di M.Pri.

A inizio dell’anno prossimo, i trattamenti pensionistici in pagamento saranno rivalutati da un minimo dell’1,232% al 5,6%, quale adeguamento all’inflazione 2023. In attesa del valore ufficiale, la relazione tecnica del disegno di legge di Bilancio 2024 indica nel 5,6% il tasso di inflazione stimato di riferimento.

Non tutte le pensioni, però, beneficeranno di un aumento pari a quello del costo della vita, perché le regole della perequazione prevedono un meccanismo decrescente rispetto al valore dell’importo del trattamento complessivo. Il Ddl Bilancio, inoltre, interviene sulle regole attualmente vigenti, andando a penalizzare i trattamenti di importo superiore a 10 volte l’assegno minimo Inps, che riceveranno un ritocco pari al 22% del tasso di riferimento, invece dell’attuale 32 per cento.

Inoltre, rispetto alle bozze, non c’è più l’incremento in favore dei trattamenti di valore compreso tra quattro e cinque volte il minimo, che quindi si vedranno riconoscere l’85% dell’inflazione, invece del 90% che era stato ipotizzato nelle prime versioni del testo di legge. Di conseguenza solo i redditi pensionistici più bassi saranno rivalutati al 5,6%, come nel dettaglio indicato in tabella.

Sempre secondo la relazione tecnica, i trattamenti complessivi di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7% del monte pensioni totali, quelli fino a quattro volte, gli unici che saranno rivalutati al 100%, sono il 54,1% del totale. Quelli oltre quattro e fino cinque volte sono il 15,7%, tra cinque e sei il 9,3%, tra sei e otto il 9,0% e quelli oltre otto e fino a dieci sono il 4,2 per cento. Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale ai pensionati più ricchi determinerà un risparmio di 135 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali (77 milioni al netto) nel 2024, che poi calerà leggermente, fino a 123-69 milioni nel 2033.