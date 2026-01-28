Nel 2026 Cig mensile netta con importo massimo di 1.340,56 euro

Con la circolare 4/2026, Inps ha comunicato gli importi di riferimento degli ammortizzatori sociali validi per quest’anno.

Cigo, Cigs, Cisoa, assegno integrativo del Fondo di integrazione salariale e dei fondi bilaterali: importo massimo 1.423,69 euro mensili lordi, 1.340,56 euro netti;

Importo maggiorato nel settore edile e lapideo per intemperie stagionali: 1.708,44 euro mensili lordi, 1.608,66 euro netti;

Naspi e Dis-coll: retribuzione di riferimento, 1.456,72 euro mensili - importo massimo, 1.584,70;

Indennità di disoccupazione agricola: importo massimo 1.404,03 euro mensili;

Indennità lavoratori dello spettacolo: 57,32 euro giornalieri;

Iscro: reddito annuo massimo 12.749,18 euro - importo mensile minimo dell’indennità 255,53 euro, massimo 817,69 euro.

La Naspi ha un importo iniziale pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se tale valore è inferiore alla retribuzione di riferimento comunicata dall’Inps. Se l’importo è superiore, allora la Naspi è pari al 75...