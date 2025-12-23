Nel 770 arriva il bonus extra reddito
L’agevolazione, riconosciuta fino a retribuzioni di 20mila euro, è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025
La nuova misura di riduzione del cuneo fiscale costituita dalla cosiddetta “somma che non concorre alla formazione del reddito”, riservata ai percettori di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20.000 euro entra nel 770 tra i crediti gestiti dal sostituto d’imposta nel corso del 2025. Lo prevede la bozza di dichiarazione del sostituto d’imposta dell’anno 2025 (770/2026), resa disponibile sul sito dell’amministrazione finanziaria, unitamene alle istruzioni ed alle specifiche ...