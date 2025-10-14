Niente Durc anche se si è a debito solo per le sanzioni o interessi
Il ministero del Lavoro non condivide l’ipotesi che la situazione di irregolarità possa essere limitata al mancato versamento dei contributi
Niente Durc se l’azienda deve agli enti previdenziali (Inps, Inail, Casse edili) solo sanzioni civili. Giunge a questa conclusione il ministero del Lavoro rispondendo all’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit) con l’interpello 3/2025.
Secondo il Dicastero, una situazione debitoria costituita esclusivamente da accessori di legge (sanzioni...