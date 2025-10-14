Rapporti di lavoro

Niente Durc anche se si è a debito solo per le sanzioni o interessi

Il ministero del Lavoro non condivide l’ipotesi che la situazione di irregolarità possa essere limitata al mancato versamento dei contributi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Niente Durc se l’azienda deve agli enti previdenziali (Inps, Inail, Casse edili) solo sanzioni civili. Giunge a questa conclusione il ministero del Lavoro rispondendo all’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit) con l’interpello 3/2025.

Secondo il Dicastero, una situazione debitoria costituita esclusivamente da accessori di legge (sanzioni...

Correlati

Durc e sanzioni per omissioni contributive: chiarimenti del Ministero e ulteriori cause di irregolarità

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro