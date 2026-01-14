Non è antisindacale informare i rappresentanti dei lavoratori tramite Whatsapp

Non sussiste condotta antisindacale se il datore, pur avendo disatteso norme di legge o collettive che impongono l’informazione e il confronto in sede sindacale, ha assicurato il perseguimento in concreto dell’interesse cui tali norme sono preordinate, mediante altre forme di interlocuzione, giustificate da contingenti situazioni di fatto.

L’inadempimento datoriale agli obblighi di informazione e consultazione di fonte legale o contrattuale collettiva è un indice presuntivo di condotta antisindacale...