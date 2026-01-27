Nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" e competenza territoriale

La Corte di cassazione interviene sul tema della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, offrendo una lettura estensiva e sostanziale della nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" ex art. 413, comma 2, c.p.c. La decisione valorizza le modalità concrete di svolgimento della prestazione, affermando che anche l'abitazione del lavoratore può integrare una dipendenza aziendale quando costituisca il luogo di inizio e fine dell'attività e ospiti beni strumentali essenziali.