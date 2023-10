Nuove indicazioni per annullare lo stralcio contributivo dei lavoratori agricoli di Silvano Imbriaci

Procedura attivabile dagli interessati presentando i modelli di domanda predisposti dall’Inps entro il termine perentorio del 10 novembre 2023

Al fine di tutelare la posizione contributiva delle categorie prevalenti di lavoratori autonomi (iscritti alla gestione artigiani e commercianti; lavoratori autonomi agricoli; committenti e professionisti iscritti alla gestione separata Inps), l’articolo 23-bis del Dl 48/2023 consente a tali lavoratori la facoltà di richiedere il riconteggio dei debiti annullati in presenza dell’applicazione delle misure di stralcio che nel tempo l’ordinamento ha messo a disposizione per risolvere le pendenze di modico valore con l’Istituto.

L’operazione, che potremmo definire inversa rispetto allo stralcio, consente ai lavoratori, per i quali non è prevista l’applicazione del principio dell’automatismo ex articolo 2116 del Codice civile – riservato ai lavoratori dipendenti – di neutralizzare gli effetti della scomparsa dal proprio monte contributivo delle settimane contributive annullate per effetto dell’applicazione automatica dello stralcio di debiti contributivi fino a 1.000 euro, previsto da varie norme. Tale facoltà potrà essere esercitata, ovviamente, nell’ambito dei termini ordinari di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995, decorsi i quali la contribuzione riconteggiata è irricevibile.

L’operazione riguarda due diverse norme che hanno consentito lo stralcio:

a) il Dl 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 (cosiddetto primo stralcio);

b) la legge 197/2022.

La regolamentazione di dettaglio dell’applicazione dell’articolo 23-bis è lasciata all’Inps (circolare 86/2023), in quanto è l’unico soggetto in grado di verificare l’esigibilità del versamento, alla luce dell’eventuale decorso del termine di prescrizione, alla data dell’annullamento e in relazione al tempo decorso da detta data. Attesa la durata quinquennale del termine di prescrizione, l’implementazione potrà essere richiesta solo se alla data dell’annullamento automatico l’ente aveva titolo per ricevere la contribuzione, anche se i debiti annullati risultavano oggetto di rateizzazione concessa dall’agente per la riscossione, definizione agevolata, procedimento giudiziale in corso, intimazione di pagamento o azioni esecutive promosse dall’agente della riscossione. Analizziamo l’operatività del riconteggio nelle due diverse ipotesi:

La procedura di riconteggio, dal momento che comporta la rinuncia a un beneficio, deve essere attivata su impulso del soggetto interessato e a tal fine l’Inps ha predisposto i modelli di domanda allegati alla circolare, dedicati alle due diverse ipotesi (Dl 119/2018 e legge 197/2022), da presentarsi entro il termine perentorio del 10 novembre 2023 attraverso il cassetto previdenziale.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli autonomi, con messaggio 3632/2023, l’Inps precisa che la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”. In ogni caso, per ogni categoria di lavoratori autonomi, nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è possibile utilizzare la modalità di invio delle domande via Pec all’indirizzo della Struttura Inps territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

Un capitolo a parte riguarda le sanzioni civili, quali somme che procedono dall’inadempimento contributivo, che hanno la stessa natura dei contributi e che continuano a maturare, salvo i limiti di legge, fino al saldo. Di sicuro le sanzioni sono dovute fino alla data dell’annullamento automatico (in entrambe le ipotesi) e sono calcolate secondo il regime (evasione o omissione) applicato fino al momento del passaggio del credito all’Agente della Riscossione. Le motivazioni alla base della domanda di conteggio determinano la modalità di applicazione delle sanzioni:

a) crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (articolo 19 del Dpr 602/1973): le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico;

b) crediti che, alla data dell’annullamento automatico, erano interessati da procedure di definizione agevolata: le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero consentito al contribuente l’estinzione del debito con il pagamento esclusivamente della quota capitale;

c) crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico;

d) Crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento ovvero da azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.