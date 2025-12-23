Nuove regole per l'individuazione dei familiari ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali

Il D.Lgs. 192/2025, mediante la riscrittura del comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR, fissa le modalità riguardanti l'individuazione dei familiari ai fini dell'applicazione delle diposizioni fiscali ove gli stessi vengono richiamati, in particolare per quanto riguarda la gestione del welfare aziendale
L'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (recante disposizioni integrative e correttive in materia fiscale) riscrive il testo del comma 4-ter dell'art. 12 del D.P.R. 917/1986 - TUIR (recante detrazioni per carichi di famiglia). In particolare, il predetto provvedimento recita: «Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato...
