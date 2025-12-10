Nuove regole per la malattia dal mese di marzo
Ufficializzato il rinvio, anticipato informalmente settimana scorsa
Con il messaggio 3743/2025, Inps ha ufficializzato il posticipo dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti l’inserimento del certificato di malattia in uniemens. La proroga era stata annunciata settimana scorsa da Antonio Pone, direttore generale vicario dell’Inps.
Il nuovo messaggio rinvia al 3029/2025 con cui sono state fornite le istruzioni riguardanti il nuovo adempimento, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità...
