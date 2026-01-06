Nuovi coefficienti per i riscatti
Verranno aggiornati alla nuova speranza di vita i valori del 2007 utilizzati finora quando si applica il metodo della riserva matematica
Dopo quasi 20 anni dal precedente intervento, la legge di Bilancio 2026 dispone l’aggiornamento del decreto ministeriale del 31 agosto 2007 che contiene le tabelle dei coefficienti attuariali per determinare l’onere da versare all’Inps nel caso in cui si chieda la costituzione di una rendita vitalizia, ma non solo.
L’articolo 1, comma 196, della legge 199/2025 demanda a un apposito decreto del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, la pubblicazione di nuove tabelle per l’applicazione...