Nuovi criteri di calcolo dell’Isee, le indicazioni Inps
In un messaggio dell’Istituto sotto le lente le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio
Cambia dal 2026 la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini Isee, passando dal valore di 52.500 a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane, per i quali la franchigia è fissata a 120mila euro.
Così è stato previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge 199/2025 (Bilancio 2026), in attesa che vengano attuate le modifiche regolamentati al Dpcm 159/2013 per rendere operativa la norma.
