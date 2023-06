Nuovi importi retributivi dal 1° giugno per i lavoratori dell’industria metalmeccanica a cura della Redazione di Top24 Lavoro

Facendo seguito alla pubblicazione del dato IPCA per il 2022 superiore all’incremento percentuale dei minimi già previsti, le Parti hanno indicati i nuovi importi retributivi per i lavoratori del settore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il 16 giugno 2023, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, preso atto che per il 2022 l'IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati comunicata il 7 giugno scorso dall'ISTAT, è risultata pari al 6,6%, e dunque superiore all'incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto per giugno 2023, in adempimento a quanto stabilito al settimo comma della "Tabelle dei minimi contrattuali", Sezione Quarta, Titolo IV, del c.c.n.l. 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare...