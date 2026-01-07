Nuovo badge di cantiere non immediatamente operativo
Per l’entrata in funzione del dispositivo con codice anticontraffazione bisognerà attendere un decreto attuativo da adottare entro 60 giorni
L’obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo il relativo decreto attuativo. Questo quanto chiarito grazie alla modifica apportata al testo del decreto dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso.
Si ricorda che il Dl 159/2025 ha introdotto un nuovo badge di cantiere (articolo 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili...
