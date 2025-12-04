Contenzioso

Obblighi per salute e sicurezza adeguati a specificità del lavoro e concrete possibilità tecniche

Il datore non può essere chiamato ad adottare ogni possibile cautela per prevenire qualunque evento

di Valeria Zeppilli

La responsabilità del datore di lavoro stabilita dall’articolo 2087 del Codice civile a tutela della salute e sicurezza del lavoratore non può considerarsi responsabilità oggettiva, in quanto non è automatica né prescinde dalla colpa. Si tratta piuttosto, per la Corte di cassazione (ordinanza 31372/2025), di una responsabilità di natura contrattuale che si fonda sulla dimostrazione della violazione di specifici obblighi di condotta che sono imposti dalle leggi o suggeriti dalle migliori conoscenze...

