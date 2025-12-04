Obblighi per salute e sicurezza adeguati a specificità del lavoro e concrete possibilità tecniche
Il datore non può essere chiamato ad adottare ogni possibile cautela per prevenire qualunque evento
La responsabilità del datore di lavoro stabilita dall’articolo 2087 del Codice civile a tutela della salute e sicurezza del lavoratore non può considerarsi responsabilità oggettiva, in quanto non è automatica né prescinde dalla colpa. Si tratta piuttosto, per la Corte di cassazione (ordinanza 31372/2025), di una responsabilità di natura contrattuale che si fonda sulla dimostrazione della violazione di specifici obblighi di condotta che sono imposti dalle leggi o suggeriti dalle migliori conoscenze...
Correlati
Sezione Lavoro