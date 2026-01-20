Obbligo di assumere disabili assolto anche mediante somministrazione
Prospetto occupazionale da inviare se sono intervenute entro il 31 dicembre 2025 modifiche incidenti sul computo della quota di riserva
Per i datori di lavoro e i loro intermediari il 31 gennaio 2026 è l’ultimo giorno per inviare agli uffici competenti, in via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili (Pid).
L’obbligo dell’invio riguarda i datori di lavoro per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della ...