Obbligo Inail per soci di Asd e Ssd solo se c’è un rapporto di lavoro

Nello sport dilettantistico, gli obblighi Inail scattano per i soci in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o amministrativo-gestionale con l’ente. Il chiarimento arriva con la circolare 31/2025, pubblicata il 20 maggio, con cui l’Inail torna a fare il punto sugli obblighi assicurativi previsti per i lavoratori sportivi alla luce delle novità della riforma. Ciò allo scopo di definire la portata dell’obbligo anche per gli associati delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Asd...

