Obbligo di offerte di lavoro nel Siisl tra elusione e nuovo onere
Da aprile nuovo adempimento per aziende e agenzie per il lavoro al fine di accedere a benefici contributivi
Dal primo aprile 2026, l’accesso a benefici contributivi per l’assunzione di personale dipendente sarà condizionato al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla pubblicazione delle disponibilità di posizioni lavorative sul sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Dalla stessa data, le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero alla somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione sono tenute a pubblicare...
