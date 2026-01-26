Obbligo di offerte di lavoro nel Siisl tra elusione e nuovo onere

Dal primo aprile 2026, l’accesso a benefici contributivi per l’assunzione di personale dipendente sarà condizionato al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla pubblicazione delle disponibilità di posizioni lavorative sul sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Dalla stessa data, le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero alla somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione sono tenute a pubblicare...