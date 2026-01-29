Occorre un accordo per monitorare lo stile di guida dei dipendenti
La raccolta di dati riguardanti l’utilizzo dell’auto aziendale è un controllo a distanza e lede la sfera personale se estesa ai viaggi privati
Anche in assenza di geolocalizzazione, un sistema di telematica applicato ai veicoli aziendali può integrare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa e, proprio per questo, non può essere utilizzato senza il previo rispetto delle garanzie previste dall’articolo 4 della legge 300/1970, richiamato espressamente dall’articolo 114 del Codice privacy quale condizione di liceità dei trattamenti in ambito lavorativo.
Così ha deciso il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento...
