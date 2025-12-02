Occupazione al 62,7% con i senza lavoro che scendono al 6%
Dai dati Istat di ottobre emergono 75mila occupati in più e 59mila disoccupati in meno, mentre gli inattivi restano stabili al 33%
A ottobre si contano 75mila occupati in più, 59mila disoccupati in meno ed una sostanziale stabilità degli inattivi rispetto a settembre. Il numero di occupati tocca il massimo a quota 24,2 milioni che rappresenta il picco delle rilevazioni Istat, così come il tasso di occupazione che raggiunge il record del 62,7%. Allo stesso tempo il tasso di disoccupazione scende sui livelli minimi storici al 6%, mentre l’inattività resta invariata al 33,2% e continua ad essere sui massimi in Europa.
L’aumento ...