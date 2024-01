Operai agricoli, giorni indennizzati equiparati a quelli di lavoro

Con circolare 22/2024, l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine ai riflessi sulla disoccupazione agricola di competenza 2023 dell’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna (articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023).

La predetta normativa ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con...