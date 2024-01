Osc, accordo sulle collaborazioni

Lo scorso 4 dicembre è stato sottoscritto da Aoi (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale), Link 2007 (Cooperazione in rete), Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e UilTemp, l’accordo quadro nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei cooperanti presso le Osc (organizzazioni della società civile) per il triennio 2024-2026.

L’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e avrà durata sino al 31 dicembre 2026.

Trattamento economico

Il compenso annuo lordo viene maggiorato...