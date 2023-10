Pacchetto famiglia da un miliardo: assegno unico più ricco di Giovanni ParenteGianni Trovati

Legge di Bilancio: si pensa al rafforzamento dell’aiuto per i nuclei con almeno tre figli, ma c’è anche l’alternativa del ritorno alle detrazioni









Un pacchetto famiglia da almeno un miliardo nella manovra, per provare ad avviare le misure chiamate a invertire la rotta di una natalità in costante diminuzione come ribadito dall’Istat nell’audizione sulla Nadef. Quest’anno le nascite si fermeranno al 10,2% rispetto al periodo pre Covid, presto la famiglia più diffusa in Italia sarà quella senza figli e nel 2050 gli over 65 saranno il 34,5% di una popolazione che vedrà scendere i giovani fino a 14 anni a quota 11,2 per cento.

La sfida è ampia, molto più degli spazi esili lasciati dai saldi di finanza pubblica. Ma per il Governo è importante cominciare. Almeno per dare sostegno ai nuclei più numerosi. Sul tavolo le ipotesi sono tre. La prima guarda a un potenziamento dell’assegno unico, che potrebbe diventare più pesante per i nuclei con almeno tre figli, mentre si studia la cancellazione del vincolo che lo abolisce al compimento dei 21 anni. Al Mef si lavora anche a ipotesi alternative come la reintroduzione della detrazione per i nuclei familiari e a una sperimentazione del quoziente familiare che però presenta forti problemi sul piano dei costi.

La logica di fondo è potenziare il più possibile le misure a favore della genitorialità. In quest’ottica, la priorità potrebbe essere quella di rivedere al rialzo le attuali maggiorazioni previste per l’assegno unico universale. Va ricordato che, tra l’altro, è prevista una maggiorazione del 50% per i figli sotto un anno di età, per i figli tra uno e tre anni nei nuclei con almeno tre figli e con un Isee non superiore a 40mila euro. Ma vengono premiati con un assegno più ricco del 50% anche le famiglie con quattro figli. Un ritocco su queste percentuali avrebbe l’effetto di essere piuttosto semplice da realizzare e, allo stesso tempo, di andare lungo un solco che ormai si è consolidato, visto che il pagamento avviene in automatico da parte dell’Inps. Inoltre, si continuerebbe a seguire la linea indicata dalla premier Giorgia Meloni di andare ad aiutare i nuclei a basso reddito (in questo certificato dall’indicatore Isee). L’incognita è legata alle risorse disponibili per capire di quanto la percentuale possa essere incrementata. A questa variabile è collegata anche l’ipotesi di “sfondare” la soglia anagrafica dei 21 anni per i figli che rimangono a carico. Questo consentirebbe di andare incontro ai nuclei in cui i genitori sostengono ancora le spese per l’istruzione universitaria e post universitaria dei figli, che non sono economicamente indipendenti.

Più in salita l’alternativa di ristabilire una detrazione crescente in base al numero dei figli a carico. L’idea su cui si era discusso nella maggioranza durante la scorsa primavera era quella di reintrodurre un’agevolazione fiscale da affiancare all’assegno unico. Oltre al problema delle risorse, si tratterebbe di far convivere le due misure assicurando la piena capienza fiscale soprattutto ai nuclei con redditi più bassi o poca o nulla Irpef da versare.

Sullo sfondo resta poi anche l’ipotesi di una sperimentazione del quoziente familiare. Per ora il Governo l’ha introdotto solo per il superbonus per le villette, ancorando l’agevolazione del 90% a un reddito complessivo familiare non superiore a 15mila euro con un sistema di calcolo che valorizza (ossia fa pesare di più) i familiari rimasti a carico.