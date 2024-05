Pace contributiva: al via le regole Inps per un riscatto sperimentale

L’Inps fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa dei commi da 126 a 130 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 che introducono nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione

La legge di bilancio 2024 ha introdotto in via sperimentale dal 2024 e per tutto il 2025 compreso, ai commi 126/130 dell’art. 1 della legge 213/2023, una forma di riscatto oneroso rivolta esclusivamente ai nuovi iscritti, cioè agli assicurati sia dipendenti che autonomi, che hanno accreditato contributi solo dal 1996 in poi. Si tratta di una sostanziale riproduzione di quanto previsto dal legislatore nel 2019 (legge 26/2019) anch’essa applicata in via sperimentale.

I soggetti nuovi iscritti hanno ...